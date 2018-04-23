В поселке Мещерский готовится к сдаче храм Казанской иконы Божией Матери

Как сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин , храмовый комплекс на территории общей площадью 4300 квадратных метров возводится в поселке Мещерский.

Для этой церкви власти подобрали особое памятное место, где ранее находилась святыня, уничтоженная во время революции. Проект храма создавался под эту конкретную территорию. Храм Казанской иконы Божией Матери расположен в окружении прудов и лесопарковой зоны, благодаря чему гармонично вписывается в окружающую среду.

В ходе строительства на участке застройки были найдены исторические реликвии времен Александра Невского

Руководитель Департамента, курирующий «Программу-200» от московского Стройкомплекса, рассказал, что согласно индивидуальному проекту, новый храм построен в классических традициях псковско-новгородского зодчества. Здание храма будет однокупольным с луковичным завершением и насыщенным декором. Храмовый комплекс станет современным прототипом древних храмов Новгорода и Пскова , хотя возводится с использованием современных технологий — из монолитного железобетона, добавил Лёвкин.

На сегодняшний день на храме завершены работы по устройству кровли, проведены инженерные коммуникации. На Доме притча, где практически завершены все работы, ведется внутренняя отделка. В самом храме она продлится до конца мая, затем уложат мраморные полы.

Планируется, что в июле начнется монтаж иконостаса, сдача храмового комплекса запланирована на осень текущего года.

По его словам, храм не только украсит местность с эстетической точки зрения, но и обогатит духовную жизнь района. Кроме того, здесь, на границе Москвы и области, за последние годы сложилась неплохая рекреационная зона, и строительство храма станет еще одним значимым импульсом в развитии района. Проект благоустройства прихрамовой территории будет нацелен на объединение Баковского лесопарка со стороны области и Мещерского парка с прудом московского одноименного поселка. В результате будут созданы замечательные зоны отдыха, которые станут центром притяжения для жителей всего округа. Также было отмечено, что на возведение храма потребовалось менее двух лет, эта стройка одна из тех, на которые надо равняться, поскольку и качество работ и набранные темпы строительства находятся на высоком уровне.