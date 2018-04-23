Жители домов, расположенных около «Волгоград Арены» получат спецпропуска

Жители домов, расположенных в радиусе 1,5 километра от «Волгоград Арены» смогут доезжать до своих многоэтажек и уезжать на авто только при условии получения спецпропуска на него. Такое же правило будет действовать и в отношении машин ИП и юрлиц, арендующих помещения в здания возле стадиона.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, спецпропуска можно получить в МФЦ Краснооктябрьского и Центрального районов. Для этого им необходимо подать соответствующее заявление и пакет документов. Отметим, что спецпропуск могут получить не только те горожане, которые имеют постоянную регистрацию или временную прописку в домах около арены, но и квартиросъемщики, имея на руках договор найма, а также те, кто арендует жилье по договору соцнайма или официально проживает в служебных квартирах.

Уточнить, включен ли дом в зону «последней мили», горожане могут в обслуживающих многоэтажки организациях — их контакты указаны в платежках или в МФЦ по месту жительства.

«Пропуска с указанием на обратной стороне зон проезда физическим лицам выдаются в течение дня после подачи документов. Они дают право въезда и выезда — оставленные без присмотра авто будут увозить за пределы «последней мили», — пояснили в мэрии.

Подробную информацию о спецпропусках можно получить, в департаменте городского хозяйства мэрии, администрациях Центрального и Краснооктябрьского районов, районных отделениях МФЦ, а также позвонив по телефонам 92-30-02, 92-30-08. Информацию также можно найти на официальном сайте ГКУ ВО МФЦ, администрации Волгограда и на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Напомним, что территория, прилегающая к «Волгоград Арене», станет пешеходной в дни проведения ЧМ-2018 в целях безопасности и удобства.