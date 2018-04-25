Какие дома вошли в зону «последней мили» в Волгограде?

Жильцам придется получить спецпропуска.

Мэрия опубликовала список домов, попадающих в зону «последней мили» в Волгограде . Отметим, что в нее попали здания, расположенные в радиусе 1,5 километра от стадиона, построенного к ЧМ-2018.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, жильцы этих домов для того, чтобы иметь возможность подъезжать к подъездам на авто в дни проведения ЧМ-2018, должны получить спецпропуска в МФЦ Центрального и Краснооктябрьского районов. Заявки на получение спецпропусков уже начали принимать 25 апреля.

В список попали следующие адреса:

ЖК «Олежкина слобода» (ул. Базарова 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20/20А);

частные дома по четной и нечетной стороне ул. Кубинская; ул. Техническая; ул. Снайперская; ул. Стрелковая; ул. Касимовская; ул. Обороны Одессы; ул. Горная 2-я (1, 3, 5, 7); ул. Малая; ул. Малая 2-я; пер. Малый;

Студенческие общежития по пр. им. В. И. Ленина 78а; ул. Маршала Чуйкова 71;ЖК «Артхаус» (пр. им. В. И. Ленина 59Р);пр. им. В. И. Ленина 45, 47, 51, 51А, 55, 53, 57, 70, 70А, 70Б, 68, 68А, 66, 64, 64/1, 62, 62/1, 60, 60/1, 58, 58/1, 56;ул. Глазкова 1, 2, 4, 5, 11, 13, 15, 23, 27;ул. Дымченко 8, 10, 12, 14, 18, 18А, 18Б, 20. ЖК «Центральный» (пр. им. В. И. Ленина 72А, пр. им. В. И. Ленина 72Б);ул. Батальонная, 13, 13А, 11, 11 к1, 9;частный дом по ул. Чуйкова, 65Г;Мамаев курган, 2;ул. Землянского, 1, 3, 5, 7, 9;ул. Бакинская, 1, 2, 3, 5, 7, 13;ул. Коммунальная, 14, 16, 18;ул. 7-й Гвардейской 8, 10, 12а, 14, 16;ул. Печатная 10, 12.

Волгоградцам, проживающим в Центральном районе, пропуска выдают в МФЦ по адресу ул. Комсомольская,10. Для жителей Краснооктябрьского района работают два многофункциональных центра по ул. Богунская,12 и ул. им. Бажова, 11. Для оформления пропуска с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы на квартиру, свидетельство о регистрации авто, действующий страховой полис ОСАГО.