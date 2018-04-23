Политика энергоэффективности снизит цены и создаст рабочие места

Государственная политика по повышению энергоэффективности положительно отразится на экономике — позволит снизить себестоимость товаров, а также активизирует производство. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов

Комплексный план по повышению энергоэффективности подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым . Об этом сообщил сам глава Кабмина.

"Мы в этой сфере, по части энергоэффективности, сильно отстаем от лидерских позиций. У нас здесь огромный потенциал, его раскрытие должно позволить сэкономить энергоресурсы, повысить производительность промышленности, конкурентоспособность, естественно, и промышленности, и сельского хозяйства, снизить издержки энергетических компаний", — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

План включает в себя действия по повышению энергоэффективности регулируемых инфраструктурных компаний, предприятий промышленности, бюджетных организаций, многоквартирных домов, отметил глава правительства.

Будут приняты некоторые меры, в том числе налоговые льготы и штрафные санкции, обязательные закупки энергоэффективных товаров. «До 2025 года повышение энергоэффективности должно составить как минимум 12%, хотя, я считаю, можно достичь и лучших показателей. До 2030 года — не менее 23%, но должны стремиться к цифре 30%», — сказал вице-премьер Аркадий Дворкович

Работа уже идет

Сами по себе эти меры логичны и объяснимы, говорит Александр Фролов.

"Более того, на сегодня уже имеется накопленный эффект от проведения мероприятий на уровне крупных российских компаний. Например, у "Газпрома" в ходе реализации разных шагов по энергоэффективности потребление электроэнергии снизилось почти на 10% за последние лет пять. Это притом, что в прошлом году прокачка газа была максимальной", — сказал эксперт.

Каким образом достигается эта энергоэффективность? Компании отказываются от старых газоперекачивающих агрегатов, повышают нагрузку на новые агрегаты. Это дает колоссальную экономию угля, газа. «Все это указывает на то, что работа уже идет и ее результаты видны», — отметил Фролов.

Поступления в бюджет

Подобные шаги крайне полезны для экономики страны. Снижение энергозатрат на производство товаров влияет на их себестоимость, она также снижается. Кроме того, процессы, связанные с оптимизацией, с тем, что вводится новое энергоэффективное оборудование, являются драйвером отечественной промышленности.

"Те же энергосберегающие лампочки, например. Это рабочие места, налоги, поступления в бюджет. И перекачивающие агрегаты у того же «Газпрома» — тоже российского производства", — указал Александр Фролов.