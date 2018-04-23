Конфликт в ТПП Зауралья продолжается. Прокуратура проверяет заявление президента палаты

«Я передал в прокуратуру пакет документов, из которых следует, что вопреки уставу Курганской ТПП , до сих пор не оформлена передача мне полномочий после съезда, который прошел 27 февраля 2018 года», — рассказал сегодня Илья Назаренко.

Он же ранее сообщал, что «автомобиль Курганской ТПП „Тойота Лэнд Крузер 150 (Прадо) 2010 года выпуска выбыл из владения Курганской ТПП и перешел во владение иного юридического лица“. Назаренко считает, что таким образом Сочнев и Пашкова причинили палате значительный материальный ущерб и не имели полномочий на такую сделку.

20 апреля экс-президент ТПП Евгений Сочнев и вице-президент ТПП Ирина Пашкова были вызваны для беседы в ОБЭП УМВД Кургана . После этой встречи они обещали прокомментировать сложившуюся ситуацию. Но сегодня Евгений Сочнев в очередной раз отказался давать какой-либо комментарий без объяснения причин.

В то же время один из уральских сайтов, ссылаясь на Сочнева, сообщил, что он „обвиняет Назаренко в подделке документов, на основании чего считает его назначение незаконным“.

Напомним, неделю назад вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин в разговоре с корреспондентом »ФедералПресс» по телефону подтвердил, что ТПП РФ приняла все необходимые решения по кандидатуре нового президента ТПП в Курганской области еще в октябре прошлого года. Затем прошел съезд палаты и новым президентом Курганской ТПП на законных основаниях стал Илья Назаренко, отметил вице-президент ТПП РФ.

Фото:adv.msk.ru