Видеонаблюдение за ходом таможенного контроля установят на Московской областной таможне

Московская областная таможня внедряет технологию видеонаблюдения за процессом таможенного контроля, в будущем подобной системой будут оснащены все таможенные посты региона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Московская областная таможня приступила к созданию системы, позволяющей проводить видеоконтроль за ходом досмотров и других операций фактического контроля. Сформирована необходимая нормативная и методическая база, в ближайшее время начнется опытная эксплуатация оборудования, практическая проработка вопросов организации передачи и анализа данных», — сказал начальник ведомства Вячеслав Голоскоков на всероссийском совещании по актуальным вопросам деятельности таможенных органов.

По его словам, в итоге появятся специализированные рабочие места, на которых будет проводиться мониторинг видео с таможенных постов фактического контроля. В перспективе планируется внедрить систему видеоконтроля на всех таможенных постах Московской областной таможни. Таким образом за работой таможенников даже в самых удаленных точках региона можно будет наблюдать в режиме реального времени.

Московской области. Технология видеонаблюдения будет применяться в рамках создания Московского областного центра электронного декларирования (ЦЭД), который начнет работу в декабре 2018 года. В ЦЭД за одну смену будет обрабатываться около 3 тысяч деклараций, а также будет сосредоточен основной объем оформления товаров, распределенный сегодня между таможенными постами Москвы

«Исходя из проведенных расчетов, мы определились со штатной численностью и структурой. Всего в ЦЭДе будут работать 332 человека, 300 из них будут заняты непосредственно выпуском деклараций на товары. Сотрудников будем набирать, в том числе, и из выпускников Российской таможенной академии, совместно с вузом разрабатываем программу адаптации молодых специалистов к работе в крупнейшем ЦЭДе страны», — добавил Голоскоков.