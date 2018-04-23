Белорусы смогут к 9 Мая отправить бесплатную открытку ветеранам

Мероприятие «Отправьте весточку ветерану Великой Отечественной войны» будет проведено 4 мая в некоторых отделениях почтовой связи Минска и областей. Об этом сообщает БЕЛТА.

При этом с 3 по 5 мая подписать открытки смогут также посетители стенда «Белпочты» во время XXII Международной специализированной выставки «СМІ ў Беларусі». 9 числа же почтовые карточки можно будет отправить на территории мемориального комплекса «Братская крепость-герой».

По информации агентства, акцию организует РУП «Белпочта». Поздравления будут отправлены ветеранам бесплатно.