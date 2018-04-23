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Московский исследовательский центр» провел более 400 экспертиз экстремистских материалов в 2017 г.
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Московский исследовательский центр» провел более 400 экспертиз экстремистских материалов в 2017 г. 

Департамент региональной безопасности 1 час назад
Об этом рассказал в приветственной речи участникам семинара «Анализ поликодовых текстов экстремистской направленности в судебной экспертизе» директор ГБУ г. Москвы «Московский исследовательский центр» («МИЦ») Виктор Немчинов. Он сообщил, что с 2013 года при расследовании уголовных дел по ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно и унижение человеческого достоинства», ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») с целью выявления в тексте высказываний экстремистской направленности ГБУ г. Москвы «МИЦ» успешно осуществляет экспертизы по заданиям подразделений МВД России (220 материалов за 2017 г.), следственные и оперативные подразделения ФСБ России (64 материала), а также Следственного комитета Российской Федерации (116 материалов), Прокуратуры г. Москвы (26 материалов).
В частности, учреждением проводились психолого-лингвистические исследования и экспертизы в том числе по таким резонансным делам как в отношении Марка Гальперина, Стомахина, Христианина Александра и др. В частности, информационные материалы, исследование которых проводилось в ГБУ г. Москвы «МИЦ» в рамках противодействия пропаганды деятельности террористической организации «Исламское государство» в 2017 г. признаны судами экстремистскими информационными материалами и включены в Федеральный список экстремистских материалов.
«Современного человека уже практически невозможно представить без общения посредством различных интернет-платформ. Социальные сети, блоги, чаты в настоящее время практически полностью заменили общение «вживую» в молодежной среде. Этим обусловлено то, что наиболее часто на экспертное исследование поступают поликодовые материалы, которые опубликованы пользователями социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» и др. Производство экспертиз поликодовых текстов требует объединения усилий оперативных, следственных и экспертных подразделений, которым зачастую приходится действовать «вслепую». Решить эту проблему может тесное межведомственное взаимодействие», — отметил директор ГБУ г. Москвы «МИЦ» Виктор Немчинов.
Семинар «Анализ поликодовых текстов экстремистской направленности в судебной экспертизе» был организован Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции г. Москвы, ГБУ г. Москвы «Московский исследовательский центр» и ФГБОУ «Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.
Для справки:
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский Исследовательский Центр» (сокращенное наименование — ГБУ г. Москвы «МИЦ») создано в 2013 году Распоряжением Правительства Москвы от 10 декабря 2013 г. N 706-РП «О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы „Центр информационно-аналитических технологий“.
ГБУ „МИЦ“ является одним из ведущих московских государственных экспертных учреждений, основное направление деятельности которого — экспертное сопровождение оперативно-следственных мероприятий, проводимых правоохранительными органами столицы, осуществляемое на основе новейших технологий высококвалифицированным экспертным составом. Среди специалистов предприятия ведущие ученые в области юридических, филологических, психологических и физико-математических наук.
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