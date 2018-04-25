Два «Томагавка» и авиаракета доставлены из Сирии в Москву для изучения 

Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской рассказал о том, что две использовавшихся во время удара по Сирии 14 апреля США и союзниками и не достигших целей крылатые ракеты «Томагавк» и авиационная ракета доставлены в Москву, их изучают военные специалисты РФ.
Как добавил Рудской, результаты анализа будут использованы при совершенствовании новых российских вооружений.
Он также рассказал о том, что после удара западной коалиции надежность системы ПВО Сирии повышена. В то же время российская группировка войск готова отразить удары любых средств воздушного нападения.
США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам.