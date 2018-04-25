Два «Томагавка» и авиаракета доставлены из Сирии в Москву для изучения

Как добавил Рудской, результаты анализа будут использованы при совершенствовании новых российских вооружений.

Он также рассказал о том, что после удара западной коалиции надежность системы ПВО Сирии повышена. В то же время российская группировка войск готова отразить удары любых средств воздушного нападения.