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Краснодарский СК закрыл дело об экстремизме за критику атеистов
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Краснодарский СК закрыл дело об экстремизме за критику атеистов 

Газета.Ru 1 час назад
Следственный комитет в Краснодаре прекратил уголовное дело в отношении поэта Максима Дроздова, который опубликовал шуточное стихотворение с критикой атеистов. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина.
"В постановлении о прекращении уголовного дела следователь указал: «Вникая в суть исследуемого материала, можно сделать вывод о том, что произведение Дроздова М. В. и действия по его размещению действительно не были направлены на разжигание ненависти и вражды, поскольку является самовыражением Дроздова М. В.», — процитировал документ Сабинин.
Следователь, по словам защитника, также указал на ироничный характер произведения и на то, что оно не призывает к каким-либо конкретным действиям.
Сабинин рассказал, что годом ранее Дроздов во «ВКонтакте» опубликовал «шуточное стихотворение, в котором учительницу, не верившую в бога, в деревне сожгли на костре». Следствие настаивало, что данное произведение возбуждает ненависть и вражду по отношению к атеистам. Действия поэта квалифицировали по статье 282 УК России.
Сам Дроздов уверял, что в произведении скрывался «дружеский троллинг».
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