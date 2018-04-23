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Новая набережная в Галиче уже стала уродливой
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Новая набережная в Галиче уже стала уродливой 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Новая набережная в Галиче, которую сделали в прошлом году, уже находится в неприглядном виде, узнал KOSTROMA.TODAY. Ее обследовала комиссия, состоящая из чиновников.
В итоге выяснилось, что работы еще очень много. Во-первых, на новой набережной просел грунт. Поэтому тротуары там идут волнами.
«Сколько потребуется времени, чтобы берег окончательно принял нужную форму, не могут сказать даже специалисты-строители. Сейчас грунт опустился на пятнадцать-двадцать сантиметров, что хорошо заметно по столбам ограждения», — пишет газета «Галичские известия».
Во-вторых, фонари и лавочки. В прошлом году их сломали вандалы. В этот раз фонари планируется сделать более прочными. А для того, чтобы обезопасить набережную от хулиганов, на территории, наконец, установили видеокамеру.
Работы по восстановлению набережной планируется начать в мае-июне, когда установится сухая погода.
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