Свердловские энергетики меняют фарфор на стекло

Энергетикам Среднего Урала удалось на 7% снизить аварийность на энергообъектах региона по сравнению с предыдущим осенне-зимним периодом. Об этом 23 апреля заявил первый замминистра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов

По словам чиновника, общее количество ЧП на сетях электроснабжения составило 182 случая. Уменьшения аварийности удалось достичь, благодаря системному подходу к ремонту и модернизации оборудования.

Энергетикам удалось на 7% снизить аварийность на энергообъектах региона

В частности, на сетях " ФСК ЕЭС " велась замена фарфоровой изоляции на стеклянную, производилась вырубка деревьев в непосредственной близости от линий, чтобы исключить их падение на провода, сообщил директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — Свердловское ПМЭС Валерий Мацкевич.

Кроме того, ведется реновация основных фондов, строятся новые мощности и линии, внедряются современные технологии — в том числе за счет реализации инвестиционной программы предприятия, что привело к снижению аварийности в хозяйстве ФСК на 18%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Ставку на ввод в эксплуатацию нового генерирующего оборудования (с одновременным выводом устаревших мощностей) сделали и в свердловском филиале ЕЭС «Региональное диспетчерское управление энергосистем Свердловской и Курганской областей».

компания «МРСК Урала» направляет резервы на реконструкцию подстанций, увеличение объемов техобслуживания сетей и аналитическую работу. Общий объем реализованной ремонтной программы на территории Свердловской области в 2017 году составил более 650 миллионов рублей, сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе компании.

Объем ремонтной программы, реализованной «МРСК Урала» в 2017 году, составил более 650 миллионов

"Стараемся своевременно устранять дефекты, выявленные в ходе осмотров, не доводя до аварийных ситуаций. А для подключения социально-значимых потребителей максимально применяются мобильные резервные источники", — заверил и.о. заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала» — директора филиала «Свердловэнерго» Алексей Смушкин.

Кроме того, специалисты «Свердловэнерго» в преддверии матчей Чемпионата мира по футболу-2018 уделяют пристальное внимание объектам электросетевого комплекса, питающим «Екатеринбург Арену».

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», на протяжении всех дней мундиаля рядом со стадионом будет дежурить аварийно-восстановительная бригада и группировка резервных источников электроснабжения компании. По словам Алексея Смушкина, обходы линии электропередач, ответственной за снабжение объекта, будут производиться два раза в сутки.

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