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В ЦИК уточнили, сколько Сурайкин потратил на избирательную кампанию
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В ЦИК уточнили, сколько Сурайкин потратил на избирательную кампанию 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты России, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин потратил на свою предвыборную кампанию порядка 1,76 миллиона рублей, следует из данных итогового отчета кандидата на сайте Центральной избирательной комиссии России.
Согласно данным отчета, в избирательный фонд Сурайкина за время кампании поступило около 1,779 миллиона рублей: 1 миллион рублей перечислила выдвинувшая кандидата партия, 570 тысяч — собственные средства кандидата.
В целом на избирательную кампанию Сурайкина из средств его избирательного фонда было израсходовано порядка 1,76 миллиона рублей, указано в отчете. В частности, почти 700 тысяч рублей было потрачено на проведение публичных массовых мероприятий, 515,6 миллиона рублей — на организацию сбора подписей, около 399 тысяч рублей — на выпуск и распространение агитационных материалов.
Лидер «Коммунистов России» участвовал в президентских выборах, которые прошли 18 марта. Победу на них одержал Владимир Путин, получивший более 76% голосов избирателей. Сурайкин занял седьмое место среди восьми кандидатов, набрав 0,68% голосов избирателей.
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