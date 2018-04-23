В ЦИК уточнили, сколько Сурайкин потратил на избирательную кампанию

Согласно данным отчета, в избирательный фонд Сурайкина за время кампании поступило около 1,779 миллиона рублей: 1 миллион рублей перечислила выдвинувшая кандидата партия, 570 тысяч — собственные средства кандидата.

В целом на избирательную кампанию Сурайкина из средств его избирательного фонда было израсходовано порядка 1,76 миллиона рублей, указано в отчете. В частности, почти 700 тысяч рублей было потрачено на проведение публичных массовых мероприятий, 515,6 миллиона рублей — на организацию сбора подписей, около 399 тысяч рублей — на выпуск и распространение агитационных материалов.