Ещё
Минприроды создаст «черный список» участников аукционов на право пользования недрами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минприроды создаст «черный список» участников аукционов на право пользования недрами 

Rambler News Service 2 часа назад
Минприроды России создаст реестр недобросовестных участников аукционов и конкурсов на право пользования недрами, говорится в сообщении министерства.
Минприроды внесло в правительство РФ соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в закон РФ „О недрах“» в части совершенствования процедуры конкурсов и аукционов на право пользования недрами и правового механизма взимания разовых платежей за право пользования недрами».
«Принятие законопроекта позволит избегать намеренного срыва аукционов и вынужденного в связи с этим отзыва лицензии, что в свою очередь даст возможность ускорить освоение месторождений и увеличить поступления в бюджет», — пояснил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской:
Документ предусматривает создание реестра недобросовестных недропользователей, участвующих в аукционах в целях недопущения приобретения отдельных участков недр другими лицами, являющимися их конкурентами.
Такие компании как минимум на два года вместе со своими учредителями и директорами будут включены в специальный публичный реестр. Его будет вести Федеральная антимонопольная служба (ФАС) или Роснедра. Наличие сведений о недропользователе в таком реестре будет рассматриваться Роснедрами как основание для отказа в приеме заявки на участие в аукционе или конкурсе.
В соответствии с документом в случае отказа победителя аукциона уплатить окончательный размер разового платежа, новым победителем такого аукциона объявляется участник, предложение которого предшествовало финальному предложению о размере разового платежа, но не менее платежа, установленного условиями аукциона, увеличенного на шаг аукциона.
Одновременно законопроектом существенным образом изменяется порядок оформления лицензий на пользование недрами победителям торгов. Согласно предлагаемым изменениям, выдача лицензии на пользование недрами по результатам торгов возможна только после уплаты окончательного размера разового платежа.
По статистике, на сегодня из-за недобросовестных заявителей отменяется до 15% всех аукционов, то есть каждый шестой тендер. В 2016 году сорвалось порядка трети запланированных конкурсов (состоялись лишь 258 из 398).
Законопроект прошел процедуру общественного обсуждения, независимой экспертизы и согласования с федеральными органами исполнительной власти, поясняет Минприроды
Rambler News Service: последние новости
Минфин США рассмотрит ходатайство «Русала» о снятии санкций Песков отказался комментировать возможную поставку С-300 Сирии Зампред Госдумы предложил главе Минтранса оплачивать такси родителям после запрета колясок в метро
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин79
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир95
Саргсян подал в отставку850
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение224
Кейт Миддлтон родила56
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение