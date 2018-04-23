Минприроды создаст «черный список» участников аукционов на право пользования недрами

Минприроды России создаст реестр недобросовестных участников аукционов и конкурсов на право пользования недрами, говорится в сообщении министерства.

Минприроды внесло в правительство РФ соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в закон РФ „О недрах“» в части совершенствования процедуры конкурсов и аукционов на право пользования недрами и правового механизма взимания разовых платежей за право пользования недрами».

«Принятие законопроекта позволит избегать намеренного срыва аукционов и вынужденного в связи с этим отзыва лицензии, что в свою очередь даст возможность ускорить освоение месторождений и увеличить поступления в бюджет», — пояснил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской

Документ предусматривает создание реестра недобросовестных недропользователей, участвующих в аукционах в целях недопущения приобретения отдельных участков недр другими лицами, являющимися их конкурентами.

Такие компании как минимум на два года вместе со своими учредителями и директорами будут включены в специальный публичный реестр. Его будет вести Федеральная антимонопольная служба (ФАС) или Роснедра. Наличие сведений о недропользователе в таком реестре будет рассматриваться Роснедрами как основание для отказа в приеме заявки на участие в аукционе или конкурсе.

В соответствии с документом в случае отказа победителя аукциона уплатить окончательный размер разового платежа, новым победителем такого аукциона объявляется участник, предложение которого предшествовало финальному предложению о размере разового платежа, но не менее платежа, установленного условиями аукциона, увеличенного на шаг аукциона.

Одновременно законопроектом существенным образом изменяется порядок оформления лицензий на пользование недрами победителям торгов. Согласно предлагаемым изменениям, выдача лицензии на пользование недрами по результатам торгов возможна только после уплаты окончательного размера разового платежа.

По статистике, на сегодня из-за недобросовестных заявителей отменяется до 15% всех аукционов, то есть каждый шестой тендер. В 2016 году сорвалось порядка трети запланированных конкурсов (состоялись лишь 258 из 398).

Законопроект прошел процедуру общественного обсуждения, независимой экспертизы и согласования с федеральными органами исполнительной власти, поясняет Минприроды