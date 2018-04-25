Сбор денег Красным Крестом для Кемерова взбудоражил соцсети

Ровно месяц назад произошла трагедия в Кемерове . При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек. В местное отделение Красного Креста уже поступило более 135 млн рублей. Теперь благотворительная организация просит прокуратуру проверить их работу из-за скандала в соцсетях. Он разгорелся из-за того, что активисты собрали огромные деньги, но до сих пор ничего не сделали.

Так, председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский заявил, что «Российский Красный Крест» сейчас будет судорожно думать, куда собранные средства потратить. «Я вам скажу, что они сделают. Они придумают какую-нибудь программу с правительством Кемеровской области , которая будет не нужна. Они будут отправлять детей или родителей в никому не нужные пансионаты, покупать им какие-нибудь футболочки, бейсболочки, шарики», — конец цитаты.

Трагедия страшная, но она не предусматривает вмешательства Красного Креста, такая помощь оказывается в рамках государства, считает президент благотворительного фонда «Предание» Владимир Берхин.

Владимир Берхин президент благотворительного фонда «Предание» «Помощь Красного Креста организуется согласно внутренним протоколам Красного Креста. Думаю, что, с их точки зрения, они действовали абсолютно правильно. Главная проблема заключается в том, что помощь, которую они планируют оказать, совершенно непонятно, насколько она реально нужна, как они собираются выявлять пострадавших. Там значительную часть денег планируются потратить на адресную помощь, то есть, попросту говоря, отдать родственникам погибших, потому что самих пострадавших, людей, которые просто находились в больницах, их мало. Все это выглядит так, как будто собрали много денег и не очень понимают, что с ними вообще делать. Особенно, если учесть, что руководство Красного Креста сообщало о том, что еще, по-моему, 50 тысяч швейцарских франков они получили от международного Красного Креста. И само происшествие в Кемерово не относится к числу таких, где требуется большое широкое участие граждан. Всем должны заниматься специальные государственные службы. Компенсации тоже должно платить государство».

На сайте Красного Креста в Кемерове вывешена «Программа по оказанию помощи пострадавшим от пожара в „Зимней вишне“. Первые расходы, утвержденные 19 апреля, состоят из трех пунктов. Это и приобретение для членов семей погибших 15 путевок на санаторно-курортное лечение на алтайском курорте Белокуриха ; оплата проезда для летнего отдыха в международном детском центре „Артек“ для пяти детей из семей, члены которых погибли в результате пожара; покупка кровати и обеспечение ухода на дому ветерану Великой отечественной войны, который является членом семьи погибшего. Помощь пострадавшим уже оказывается, но деньги Красного Креста лишними не будут, считает представитель кемеровского общественного центра помощи пострадавшим Мария.

Мария представитель кемеровского общественного центра помощи пострадавшим „Есть семьи, которых уже отправили на санаторно-курортное лечение. Работа совместная была. Частично благотворительные организации, частично здравоохранение работало по этому вопросу. Там есть просто некоторые моменты, чтобы было проще и быстрее. Проще благотворителям, допустим, купить билеты, а здравоохранение договаривалось с организацией, которая принимала. Также сейчас ведутся переговоры и собираются семьи, которые полетят в Махачкалу . То есть билеты также будут оплачены благотворителями, а в Махачкале с 1 по 15 июня принимает прекрасный человек, у него санаторий. Он готов принять там до 23 человек. Также оказывалась материальная помощь адресная. Ну, и плюс сейчас работаем с организацией одной, которая собрала свой фонд и полностью оплатила психолога. Он приезжает буквально на днях и будет проводить обучение психологов, кто будет еще работать целый год у нас с семьями. Это тоже было сделано за счет благотворителей. Также формируется список, чтобы оценить жилищное состояние именно квартир, в которых проживают семьи, чтобы уже думать, как дальше им помогать. Красный Крест только составляет программы помощи, они сейчас ее прописывают. Но они сами, в принципе, не решают. То, что там администрация попросит. Допустим, те же самые путевки, о которых говорили. Будет образец заявления, которое надо будет написать о том, что человеку надо. Будем смотреть и работать индивидуально с каждой семьей“.

В Красном Кресте в Кемерове с Business FM отказались разговаривать и послали в головную организацию. Ее председатель Раиса Лукутцова вторые сутки не отвечает.

Семьи погибших уже получили по 5 млн рублей. Это по миллиону из регионального и столько же из федерального бюджетов, а также по 3 млн рублей от одного из собственников сгоревшего торгового центра. Пострадавшим перечислено из бюджетов по 200 и 400 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм. Кроме того, семьи погибших и пострадавшие получат деньги из пожертвований граждан, направленных на счет Главного финансового управления по Кемеровской области. Сейчас на этом счету около 180 млн рублей.