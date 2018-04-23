Мемориальные доски в память о трех героях Советского Союза установят в Нижнем Новгороде

Об этом сообщила начальник управления по обеспечению деятельности городской думы Ирина Пугаева на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению 23 апреля.

По ее словам, администрация Советского района выступила с инициативой увековечить память Дмитрия Аристархова , который ушел из жизни в прошлом году. Мемориальную доску ему планируется установить на доме № 64 по проспекту Гагарина, где ранее жил Герой Советского Союза, заслуженный ветеран, почетный гражданин Нижегородской области и Нижнего Новгорода.

Администрация Канавинского района предложила кандидатуру Владимира Кучеренко — Героя Советского Союза, участника боевых действий в Афганистане . Мемориальный знак будет установлен на фасаде дома № 20 по улице Карла Маркса.

Также в Канавинском районе было принято решение увековечить память Николая Тараканова, Героя Советского Союза, участника великой отечественной войны. Мемориальную доску предложено установить на доме № 7 по улице Должанской.

«Все памятные знаки будут изготовлены за счет привлеченных средств. Их содержание и установку берут на себя районные администрации. Все три обращения приурочены к предстоящим торжественным мероприятиям, посвященным Дню Победы», — отметила Пугаева.

Депутат городской думы Николай Сатаев в свою очередь подчеркнул, что увековечить память этих выдающихся людей необходимо.

«Я лично знал Дмитрия Аврамовича Аристархова и Владимира Анатольевича Кучеренко. Установить мемориальные доски — это важное дело, но я бы еще поднял вопрос о приведении в порядок существующих памятных знаков к предстоящему Дню Победы», — сказал Сатаев.

Напомним, 18 памятных мест благоустроят в Советском районе Нижнего Новгорода к празднованию Дня Победы.