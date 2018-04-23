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Отключать горячую воду в домах района Савелки будут в июле
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Отключать горячую воду в домах района Савелки будут в июле 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
Столичные коммунальщики готовятся к проведению ежегодных работ по профилактике и ремонту систем центрального теплоснабжения. Отключения домов от горячего водоснабжения начнутся в середине мая.
Согласно утвержденному графику, первой на профилактику в Зеленограде закроется РТС-1, обслуживающая район Матушкино и часть домов 3-го микрорайона в Савелках: №№ 301–334, 341–350, 355–358 и 361–366. Горячей воды не будет в период с 15 по 24 мая. В остальных домах района Савелки отключения от горячего водоснабжения произойдет с 17 по 26 июня.
После закрытия на профилактику РТЭС-3, без горячей воды останутся жители корпусов 336–340, 351, 352, 359, 360, МЖК, 5, 6 и 7 микрорайонов, а также здания Больничного комплекса, ВКЗ и Южной промзоны. Отключения продлятся не более десяти дней.
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