Отключать горячую воду в домах района Савелки будут в июле

Столичные коммунальщики готовятся к проведению ежегодных работ по профилактике и ремонту систем центрального теплоснабжения. Отключения домов от горячего водоснабжения начнутся в середине мая.

Согласно утвержденному графику, первой на профилактику в Зеленограде закроется РТС-1, обслуживающая район Матушкино и часть домов 3-го микрорайона в Савелках: №№ 301–334, 341–350, 355–358 и 361–366. Горячей воды не будет в период с 15 по 24 мая. В остальных домах района Савелки отключения от горячего водоснабжения произойдет с 17 по 26 июня.

После закрытия на профилактику РТЭС-3, без горячей воды останутся жители корпусов 336–340, 351, 352, 359, 360, МЖК, 5, 6 и 7 микрорайонов, а также здания Больничного комплекса, ВКЗ и Южной промзоны. Отключения продлятся не более десяти дней.