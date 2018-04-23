Ещё
Найденный внук Гитлера хочет провести ДНК‐тест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найденный внук Гитлера хочет провести ДНК‐тест 

360tv.ru 2 часа назад
Обнаруженный во Франции внебрачный внук Адольфа Гитлера хочет провести ДНК‐тест для установления своего родства с диктатором. Об этом сообщает НТВ.
Журналистам телеканала удалось найти внебрачного внука Гитлера в маленьком французском городке Боэн-ан-Вермандуа. Его зовут Филипп Лоре, и всю жизнь он, как и отец, не афиширует свое происхождение.
По словам Лоре, его бабушка, Шарлотта Лобжуа, познакомилась с нацистским лидером в 1916 году, во время Первой мировой войны. Она жила в селе пол Лиллем, где в это время стояла немецкая часть, в которой служил Гитлер. В скором времени у будущего фюрера родился внебрачный сын, которого он назвал Жаном.
Лоре уверен, что является прямым потомком Гитлера, однако согласен на ДНК-экспертизу, чтобы установить это документально. В архиве ФСБ, который находится в Москве, хранится подлинные фрагменты черепа и челюсти нацистского лидера. Французу остается сдать биологический материал, чтобы завершить начатое.
Бывшая советская переводчица Елена Ржевская опубликовала мемуары о своем прошлом времен Второй мировой войны. В них, в частности, женщина рассказывает, как хранила шкатулку с зубами нацистского фюрера Адольфа Гитлера.
360tv.ru: последние новости
Три бизнесмена присоединились к массовой голодовке в Красноярске Лавров объяснил американские удары по Сирии Президент Италии поручит сформировать новое правительство
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин80
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир96
Саргсян подал в отставку863
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение226
Кейт Миддлтон родила56
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение