Найденный внук Гитлера хочет провести ДНК‐тест 

Обнаруженный во Франции внебрачный внук Адольфа Гитлера хочет провести ДНК‐тест для установления своего родства с диктатором. Об этом сообщает НТВ.
Журналистам телеканала удалось найти внебрачного внука Гитлера в маленьком французском городке Боэн-ан-Вермандуа. Его зовут Филипп Лоре, и всю жизнь он, как и отец, не афиширует свое происхождение.
По словам Лоре, его бабушка, Шарлотта Лобжуа, познакомилась с нацистским лидером в 1916 году, во время Первой мировой войны. Она жила в селе пол Лиллем, где в это время стояла немецкая часть, в которой служил Гитлер. В скором времени у будущего фюрера родился внебрачный сын, которого он назвал Жаном.
Лоре уверен, что является прямым потомком Гитлера, однако согласен на ДНК-экспертизу, чтобы установить это документально. В архиве ФСБ, который находится в Москве, хранится подлинные фрагменты черепа и челюсти нацистского лидера. Французу остается сдать биологический материал, чтобы завершить начатое.
Бывшая советская переводчица Елена Ржевская опубликовала мемуары о своем прошлом времен Второй мировой войны. В них, в частности, женщина рассказывает, как хранила шкатулку с зубами нацистского фюрера Адольфа Гитлера.