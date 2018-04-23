Найденный внук Гитлера хочет провести ДНК‐тест

Обнаруженный во Франции внебрачный внук Адольфа Гитлера хочет провести ДНК‐тест для установления своего родства с диктатором. Об этом сообщает НТВ.

Журналистам телеканала удалось найти внебрачного внука Гитлера в маленьком французском городке Боэн-ан-Вермандуа . Его зовут Филипп Лоре, и всю жизнь он, как и отец, не афиширует свое происхождение.

По словам Лоре, его бабушка, Шарлотта Лобжуа, познакомилась с нацистским лидером в 1916 году, во время Первой мировой войны. Она жила в селе пол Лиллем , где в это время стояла немецкая часть, в которой служил Гитлер. В скором времени у будущего фюрера родился внебрачный сын, которого он назвал Жаном.

Лоре уверен, что является прямым потомком Гитлера, однако согласен на ДНК-экспертизу, чтобы установить это документально. В архиве ФСБ , который находится в Москве , хранится подлинные фрагменты черепа и челюсти нацистского лидера. Французу остается сдать биологический материал, чтобы завершить начатое.