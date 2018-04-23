НДС-вычет при СМР можно переносить

Компанию волновал вопрос: можно перенести вычет налога, который предъявлен подрядчиком при капремонте, а также при покупке товаров, работ, услуг для СМР.

Дело в том, что п. 1.1 ст. 172 НК РФ позволяет заявлять входной НДС в течение трех лет после принятия на учет приобретенных товаров, работ, услуг. Однако было, не ясно распространяется ли данная норма на строительные работы.

В свое время чиновники выпускали ряд писем, где разъясняли, что перенести вычет нельзя в том числе:

по командировочным расходам (письмо ФНС РФ от 09.01.2017 СД-4-3/2@); по авансовому НДС (письмо Минфина от 21.07.2015 N 03-07-11/41908); по ОС, полученным в качестве вклада в уставный капитал (письмо Минфина РФ от 09.10.2015 03-07-11/57833).

Правда, в рассматриваемом письме фискалы разрешили воспользоваться НДС-вычетом в пределах трех лет, поскольку это не идет в разрез с положениями НК РФ.

ПИСЬМО ФНС РФ от 11.04.2018 № СД-4-3/6893@

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»