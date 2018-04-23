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НДС-вычет при СМР можно переносить
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НДС-вычет при СМР можно переносить 

Время бухгалтера 2 часа назад
Компанию волновал вопрос: можно перенести вычет налога, который предъявлен подрядчиком при капремонте, а также при покупке товаров, работ, услуг для СМР.
Дело в том, что п. 1.1 ст. 172 НК РФ позволяет заявлять входной НДС в течение трех лет после принятия на учет приобретенных товаров, работ, услуг. Однако было, не ясно распространяется ли данная норма на строительные работы.
В свое время чиновники выпускали ряд писем, где разъясняли, что перенести вычет нельзя в том числе:
по командировочным расходам (письмо ФНС РФ от 09.01.2017 СД-4-3/2@); по авансовому НДС (письмо Минфина от 21.07.2015 N 03-07-11/41908); по ОС, полученным в качестве вклада в уставный капитал (письмо Минфина РФ от 09.10.2015 03-07-11/57833).
Правда, в рассматриваемом письме фискалы разрешили воспользоваться НДС-вычетом в пределах трех лет, поскольку это не идет в разрез с положениями НК РФ.
ПИСЬМО ФНС РФ от 11.04.2018 № СД-4-3/6893@
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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