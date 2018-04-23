Набсовет ВЭБ одобрил объединение «Глобэкса» и Связь-банка

ГОРКИ, 23 апреля. / ТАСС /. Набсовет ВЭБ одобрил объединение "Глобэкса" и Связь-банка. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков по итогам заседания набсовета.

"Из вопросов были трансформация банков «Глобэкса» и «Связь» путем объединения, — сказал он. — Наблюдательный совет принял положительное решение, соответственно, мы начинаем процесс объединения".

По его словам, объединение «Глобэкса» и Связь-банка может состояться до конца 2018 года. «Думаю, что до конца года мы должны осуществить объединение», — сказал Горьков.