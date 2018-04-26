«Зажигательная страсть танца» вспыхнет в ЦСО «Алтуфьевский»

В субботу, 28 апреля, в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» откроется танцевальная площадка «О, эта зажигательная страсть танца». Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания ТЦСО Светлана Астапова.

— В коллектив принимают новых участников, поэтому мы приглашаем вас присоединиться. Желательно приходить вместе с партнером, так как за мужчин у нас «бой», — отметила Светлана Астапова.

Танцплощадка будет работать с 16.00 до 19.00. Адрес центра соцобслуживания «Алтуфьевский»: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Вход свободный. (вт)