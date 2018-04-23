Куклы-обереги смастерят посетители ЦСО в Путевом проезде

Мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов состоится 26 апреля в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево». Как рассказала заведующая отделением дневного пребывания Светлана Астапова, на урок приглашают всех любителей рукоделия.

— Сошьем куклы-обереги из ткани. Получившиеся изделия мы будем украшать бисером, бусинами и другими материалами, — уточнила заведующая.

Мастер-класс пройдет с 10.00 до 14.00. Адрес ЦСО «Алтуфьевский»: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Телефон для записи и справок 8 (499) 902-76-93. (вт)