Стало известно, когда закроют ледовые переправы на Ямале

Переправы через реки Обь и Пур пока работают в штатном режиме, но Ямал уже по полной готовится к ледоходу. Как полагают специалисты, вскрытие рек произойдет в те же дни, что и в прошлом году.

Так, весной 2017-го переправу между Салехардом Лабытнанги закрыли 5 мая. По реке Пур, разделяющей Коротчаево и поселок Уренгой , проезд запретили 1 мая. Одновременно с закрытием переправ между населенными пунктами начали курсировать «воздушные подушки». Этой весной изменений не ожидается, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

С ледоходом через реку Обь начнутся перевозки вертолетами. С прохождением шуги на линии Салехард — Лабытнанги стартует навигация, в прошлом году первый паром поплыл 1 июня. Проезд на пароме для пассажиров будет традиционно бесплатным, округ также субсидирует перевозку автотранспорта.

На реке Пур после прохождения льда и шуги установят понтонно-мостовую переправу. Проезд для жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов по наплавному мосту будет бесплатным, без ограничений по количеству проездов. Остальные могут пользоваться переправой за плату. Стоимость проезда легкового автомобиля — 120 рублей.

Получить оперативную информацию по режиму работы ледовой переправы через реку Обь можно по телефону: (34922) 7-17-04 или на интерактивной карте: карты.янао.рф/eks/zimnik. Данные по работе понтонно-мостовой переправы через реку Пур предоставит компания «Ямбургтранссервис» — (3494) 24-41-41.