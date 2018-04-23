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В Печатниках вновь заработал творческий клуб
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В Печатниках вновь заработал творческий клуб 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
В субботу, 21 апреля, для посетителей ГБУ ЦСПСиД «Печатники» заработал творческий клуб «Почемучки». Информация об этом появилась на официальном портале учреждения культуры.
«Мы старались помочь весне своими яркими поделками из пластилина и коктейльных трубочек — получилось ярко и весело», — говорится в сообщении.
Центр находится по адресу: ул. Гурьянова, д. 55.
Напомним, в центре проходит большое количество бесплатных мероприятий. Подробнее о его деятельности можно узнать на сайте центра: cspsid-pechatniki.ru. (то)
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