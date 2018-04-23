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В акции «Библионочь» приняли участие 24 тысячи жителей Нижегородской области
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В акции «Библионочь» приняли участие 24 тысячи жителей Нижегородской области 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Под девизом «Магия книги» в Нижегородской области в седьмой раз прошла общероссийская акция в поддержку книги и чтения «Библионочь». В проекте приняли участие 178 библиотек всех районов области. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.
Основными темами акции этого года стали: 150-летие Максима Горького, 200-летие Ивана Тургенева, 200-летие Павла Мельникова-Печерского. Среди других актуальных направлений также были выбраны: перекрестный год России — Японии, Чемпионат мира по футболу и другие.
Общение с читателями библиотеки организовали в разных форматах: кинопоказы, викторины, квесты, спектакли и литературные гостиные собрали любителей чтения со всего региона.
В библиотеках прошли творческие встречи с писателями-современниками — Еленой Крюковой, Сергеем Царяпкиным, Натальей Спасиной и другими.
Обширную программу подготовили в Нижегородской областной библиотеке имени В. И. Ленина. Впервые в этом году там продемонстрировали самую большую в городе книгу — Напрестольное Евангелие XVII века. Для всех желающих прошли мастер-классы, концертная программа, лотерея «Счастливый читательский билет».
В детской областной библиотеке состоялась творческая встреча с поэтессой Анной Бочковской. Юные читатели приняли участие в литературных квестах.
Всего за ночь прошло свыше 1500 мероприятий, которые посетило почти 24 тысячи человек.
Напомним, нижегородские пенсионеры напишут книгу о родном крае.
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