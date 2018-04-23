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Ветераны района Крюково приняли участие в субботнике
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Ветераны района Крюково приняли участие в субботнике
Управа района Крюково
2 часа назад
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Управа района Крюково
21 апреля ветераны района Крюково приняли участие в субботнике в Парке 40-летия Победы в рамках второго общегородского субботника
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