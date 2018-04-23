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Внимательный депутат помешал коммунальщикам дважды провести тендер на 3 млн
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Внимательный депутат помешал коммунальщикам дважды провести тендер на 3 млн 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
ГБУ «Жилищник» заключил контракт на сумму три миллиона рублей на установку бордюрного ограждения в Тимирязевском районе Москвы. И все бы ничего, если бы эти работы уже не были выполнены в прошлом году.
Мониторя сайт госзакупок, муниципальный депутат Евгений Белавский заметил, что управляющая компания вновь планирует плитку и бордюрный камень у теннисной площадки. В беседе с «Ридусом» депутат рассказал, что после его обращения в ФАС началась проверка коммунальщиков.
«Я в районе живу и знаю, где, что, когда ремонтировалось. Тут возникает вопрос, если бордюр меняли в прошлом году, зачем его сейчас менять? Стал выяснять и понял, что «Жилищник» хочет провести эти работы еще раз. Меня смутило, то тендерное снижение было почти на 70%. То есть, заявлена сумма почти три млн рублей, а подрядчик готов выполнить ее за 700 тысяч рублей, в три раза дешевле. Просто такого не бывает никогда, обычно происходит снижение на 3−7%. Вопрос: неспециальное ли это снижение, чтобы выиграл конкретный человек, который точно знает, сколько он потратит на этот ремонт или вообще не будет тратить», — рассказал Белавский.
По словам депутата, коммунальщики положили 490 метров камня и 160 квадратных метров плитки возле теннисной площадки в прошлом году. На данный момент все находится в хорошем состоянии.
«Что хотел «Жилищник» я не знаю. Со стороны можно легко подумать, что просто хотят деньги украсть. Как на самом деле дело было, не знаю. Проверка ФАС закончена. На прошлой неделе представитель счетной палаты вышел со мной и директором управляющей компании на объект», — подытожил депутат.
Закралась ли в документы ошибка или тендер был объявлен намерено, выяснить не удалось, поскольку сотрудники ГБУ «Жилищник», которые размещали закупку на сайте, уже уволились.
Новый директор представил проверяющим органам расторгнутые с подрядчиком по обоюдному согласию договоры.
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