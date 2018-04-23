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Эрдоган угрожает обострить отношения с Австрией
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Эрдоган угрожает обострить отношения с Австрией 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган строго осудил запрет федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца проводить турецким политикам агитационные предвыборные выступления на австрийской территории, сообщают немецкие СМИ.
«Эти меры, предпринятые Австрией, я принял на свой счёт и без внимания не оставлю, — заявил Эрдоган в ходе одного из национальных телевизионных шоу. — Не буду уточнять страну, но скоро я выступлю в спортивном зале вместимостью от 10 до 11 тыс. человек в одном из больших городов. Никто меня не может ограничить в общении с гражданами Турции».
Курц, в свою очередь, ссылается на принятый в прошлом году в Австрии ряд поправок к закону о проведении митингов, согласно которому местные власти могут запретить проведение на своей территории агитационных мероприятий других стран, если они служат исключительно их политическим интересам и вредят интересам Австрии. «Турецкое правительство Эрдогана в течение многих лет пыталось воспользоваться турецкими общинами в Европе, — подчеркнул он. — Проведение выступлений в рамках предвыборной турецкой кампании в Австрии нежелательно, и мы не допустим этого. Я как канцлер буду этому препятствовать».
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