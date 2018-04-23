Эрдоган угрожает обострить отношения с Австрией

«Эти меры, предпринятые Австрией, я принял на свой счёт и без внимания не оставлю, — заявил Эрдоган в ходе одного из национальных телевизионных шоу. — Не буду уточнять страну, но скоро я выступлю в спортивном зале вместимостью от 10 до 11 тыс. человек в одном из больших городов. Никто меня не может ограничить в общении с гражданами Турции».

Курц, в свою очередь, ссылается на принятый в прошлом году в Австрии ряд поправок к закону о проведении митингов, согласно которому местные власти могут запретить проведение на своей территории агитационных мероприятий других стран, если они служат исключительно их политическим интересам и вредят интересам Австрии. «Турецкое правительство Эрдогана в течение многих лет пыталось воспользоваться турецкими общинами в Европе, — подчеркнул он. — Проведение выступлений в рамках предвыборной турецкой кампании в Австрии нежелательно, и мы не допустим этого. Я как канцлер буду этому препятствовать».