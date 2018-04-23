Цена алюминия на LME упала на 8,3% — максимальным темпом за 13 лет

ТАСС , 23 апреля. Цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) упала на 8,3% до $2263 за метрическую тонну, опустившись максимальным темпом внутри дня за последние 13 лет. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg

Снижение цены на алюминий стало происходить сегодня на фоне заявления минфина США о возможном снятии санкций с "Русала"

В частности, США готовы снять санкционные ограничения с компании, если ее совладелец Олег Дерипаска откажется от части активов компании и от контроля над ней.

Ранее цены на алюминий на LME демонстрировали существенный рост с 6 апреля, когда США ввели санкции в отношении ряда российских физлиц и компаний, в том числе «Русала» и его совладельца Олега Дерипаски.

В частности, с 6 по 19 апреля цены на алюминий выросли на 35%, а в ходе торговой сессии 19 апреля цены на этот металл поднялись до $2718 за тонну, свидетельствуют данные торгов.

Ранее LME приняла решение из-за санкций США временно ограничить торговлю алюминием «Русала». Кроме того, ограничения на поставки алюминия от российской компании ввела Нью-Йоркская товарная биржа Comex.