LME оценивает решение о приостановке торговли алюминием «Русала» после решения минфина США

ЛОНДОН, 23 апреля. / ТАСС /. Лондонская биржа металлов (LME) проводит оценку своего решения ввести временные ограничения на торговлю алюминием "Русала" в свете продления минфином США срока завершения сделок с «Русалом» и подконтрольными ему компаниями до 23 октября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе старейшей и самой крупной площадки для торговли промышленными металлами.

"Мы обратили внимание на обновленную информацию Управления по контролю за иностранными активами минфина США. В настоящий момент мы оцениваем свою позицию и сообщим обновленную информацию игрокам рынка в надлежащее время", — сказала глава отдела по связям со СМИ биржи Мириам Хейвуд.

Минфин США в понедельник опубликовал директиву, в которой сообщил, что «Русал» обратился в министерство с ходатайством об исключении компании из списка санкций, прошение будет рассматриваться до 23 октября, говорится в документе. Как пояснил министр финансов Стивен Мнучин , американские санкции были введены против «Русала» в связи с тем, что компания вовлечена в деятельность Олега Дерипаски , но при этом «власти США не стремились навредить рабочему персоналу компании».