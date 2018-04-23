LME оценивает решение о приостановке торговли алюминием «Русала» после решения минфина США 

ЛОНДОН, 23 апреля. /ТАСС/. Лондонская биржа металлов (LME) проводит оценку своего решения ввести временные ограничения на торговлю алюминием "Русала" в свете продления минфином США срока завершения сделок с «Русалом» и подконтрольными ему компаниями до 23 октября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе старейшей и самой крупной площадки для торговли промышленными металлами.
"Мы обратили внимание на обновленную информацию Управления по контролю за иностранными активами минфина США. В настоящий момент мы оцениваем свою позицию и сообщим обновленную информацию игрокам рынка в надлежащее время", — сказала глава отдела по связям со СМИ биржи Мириам Хейвуд.
Минфин США в понедельник опубликовал директиву, в которой сообщил, что «Русал» обратился в министерство с ходатайством об исключении компании из списка санкций, прошение будет рассматриваться до 23 октября, говорится в документе. Как пояснил министр финансов Стивен Мнучин, американские санкции были введены против «Русала» в связи с тем, что компания вовлечена в деятельность Олега Дерипаски, но при этом «власти США не стремились навредить рабочему персоналу компании».
Санкции против «Русала» и Олега Дерипаски были введены 6 апреля. С 17 апреля LME ввела временные ограничения на торговлю алюминием «Русала» из-за санкций США в отношении компании. Торговая площадка информировала, что прекратила листинг первичного алюминия производимых предприятиями «Русала» марок BAZ SUAL, KPA3, IRKAZ SUAL, UAZ SUAL, однако варранты остаются на складах. Торги маркой VGAZ SUAL прекращены.