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Алюминий дешевеет 5-ую торговую сессию подряд на фоне возможного снятия санкций с «Русала»
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Алюминий дешевеет 5-ую торговую сессию подряд на фоне возможного снятия санкций с «Русала» 

Прайм 18 минут назад
Фото: Русская Весна
Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов продолжает снижаться пятую торговую сессию подряд, после того как 23 апреля минфин США продлил до осени возможность выхода из контрактов с "Русалом" и заявил о возможном снятии санкций с компании.
Согласно данным торгов, по состоянию на 5.27 мск стоимость фьючерсов на алюминий в Лондоне опускалась на 1,4%, до 2196,5 доллара за тонну. Во вторник стоимость контракта на закрытии составила 2227 долларов за тонну, опустившись на 2,96%.
При этом металл подешевел уже на 13% с понедельника, когда его стоимость составляла 2534,5 доллара.
По состоянию на 8.10 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex также снижалась на 0,25%, до 3,156 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов вторника стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца выросла на 1% — до 7013 долларов за тонну, цинка — снизилась на 0,53%, до 3212 долларов за тонну.
"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. После объявления санкций против «Русала» алюминий подорожал до максимума с 2011 года.
Согласно документу, опубликованному в понедельник на сайте OFAC (департамента минфина США по контролю за иностранными активами), США продлили до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против «Русала» должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство сообщило, что США могут и вовсе снять санкции с «Русала», если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.
Прайм: последние новости
Дайджест российских СМИ – 25 апреля Китайская Chalco исключает работу с "Русалом" в настоящее время США смягчают санкционную риторику, - Аналитики Райффайзенбанка
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