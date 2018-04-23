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Девелопера Urban Group возглавил основной акционер компании
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Девелопера Urban Group возглавил основной акционер компании 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 23 апр — РИА Недвижимость. Гендиректором девелоперской Urban Group стал основной акционер компании Александр Долгин, сообщается в пресс-релизе девелопера.
"Андрей Пучков, занимавший должность генерального директора Urban Group, покинул компанию из-за расхождения взглядов на развитие бизнеса", — говорится в нем.
Долгин будет совмещать посты председателя совета директоров и гендиректора компании, следует из сообщения.
Urban Group специализируется на строительстве жилья в Московской области. Общий портфель компании — около 4 миллионов квадратных метров.
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