Девелопера Urban Group возглавил основной акционер компании 

МОСКВА, 23 апр — РИА Недвижимость. Гендиректором девелоперской Urban Group стал основной акционер компании Александр Долгин, сообщается в пресс-релизе девелопера.
"Андрей Пучков, занимавший должность генерального директора Urban Group, покинул компанию из-за расхождения взглядов на развитие бизнеса", — говорится в нем.
Долгин будет совмещать посты председателя совета директоров и гендиректора компании, следует из сообщения.
Urban Group специализируется на строительстве жилья в Московской области. Общий портфель компании — около 4 миллионов квадратных метров.