Союзные депутаты изучили реализацию инновационного потенциала молодежи

В развитие темы постоянно действующий семинар при Парламентском Собрании обсудил участие молодежи двух стран в решении актуальных задач молодежной политики Союзного государства. Союзные депутаты рассмотрели, как реализуется инновационный потенциал молодежи, как ведется популяризация здорового образа жизни, как развивается система профориентации и трудоустройства выпускников школ, колледжей и вузов.

— Молодежь не только наше будущее, но и наше настоящее, — расставляет акценты руководитель семинара, председатель Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Елена Афанасьева . — Она у нас, в Союзном государстве, общая, белорусско-российская. Юноши и девушки должны знать, что живут в одном большом образовании, где есть общие правила, законы, где они защищены.

Беларуси действует 40 ресурсных центров по подготовке молодежи

Что конкретно делается в Беларуси для того, чтобы молодежь вступала в большую жизнь профессионально подготовленной. Затраты на систему образования составляют более 5% ВВП, что соответствует европейскому уровню. Действует около 40 ресурсных центров по подготовке молодежи, в вузах учатся около 20 тысяч иностранцев, в том числе полторы тысячи россиян. Ежегодно около двух тысяч молодых людей пользуются программой льготного субсидирования занятости.

России , в свою очередь, тоже есть успехи в привлечении молодежи к общественной и государственной деятельности. Председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева сообщила: сегодня в это движение вовлечены более 40 тысяч инициативных юношей и девушек. В 80 российских регионах есть молодежные парламенты. В 10 регионах они обладают правом законодательной инициативы… Теперь молодежь двух стран сможет объединить усилия. Подготовлены списки, где с каждой стороны предложены по 20 потенциальных участников Молодежной палаты Парламентского Собрания. У ребят будет возможность в течение двух лет реализовать тот или иной проект, в первую очередь это касается сопредельных регионов Беларуси и России. Член Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Борис Чернышов видит еще одно важное преимущество новой структуры:

— Молодежь хочет быть услышанной. Для этого нужна обратная связь в отношении тех мер, которые предпринимаются в той ли иной сфере государством.

Участники семинара приняли ряд рекомендаций белорусским и российским министерствам и ведомствам. Немало полезного делает в этом направлении и Постоянный Комитет Союзного государства.

— Идея союзного молодежного парламента пользуется полной поддержкой и пониманием, — заверила руководитель департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного Комитета Маргарита Левченко. — Мы видим свою роль в том, чтобы молодежь была максимально информирована о Союзном государстве и его мероприятиях. И нам ценен ее свежий взгляд на интеграцию.