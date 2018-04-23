На воду Нижнего Тагила позарились 4 инвестора

Администрация Нижнего Тагила подвела итоги заявочной кампании на право заключения концессионного соглашения по объектам водоснабжения и водоотведения (подробнее в материале «Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил»). Как сообщает агентство «Новый город», на контракт максимальной стоимостью порядка 16 миллиардов рублей претендуют 4 организации.

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Кому в итоге достанется «водная» концессия Нижнего Тагила — пока неизвестно. По данным агентства «Новый город», юристы горадминистрации нашли нарушения в заявочной документации некоторых претендентов. В частности, ОАО «ОТСК» пока не смогло подтвердить заявленную сумму инвестиций.