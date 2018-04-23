На воду Нижнего Тагила позарились 4 инвестора 

Администрация Нижнего Тагила подвела итоги заявочной кампании на право заключения концессионного соглашения по объектам водоснабжения и водоотведения (подробнее в материале «Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил»). Как сообщает агентство «Новый город», на контракт максимальной стоимостью порядка 16 миллиардов рублей претендуют 4 организации.
А именно: российско-венгерская «Уральская водная компания» (инициатор концессии); пермское ООО «Новогор-Прикамье», входящее в группу «Российские коммунальные системы» Виктора Вексельберга; ОАО «Объединенная Теплоснабжающая Компания» ("дочка" АО «Облкомунэнерго»), а также «Росводоканал-Центр». Последний входит в ГК «Росводоканал», это — крупнейший российский частный оператор в водоснабжении и водоотведении. Под управлением ГК работают шесть региональных водоканалов в России: в Омске, Воронеже, Тюмени, Краснодаре, Оренбурге и Барнауле. Предприятие находится под контролем миллиардера Германа Хана и крупного акционера "Альфа-Групп" Михаила Фридмана.
Еще по теме: Мэр Носов, после выборов — в воду!
Кому в итоге достанется «водная» концессия Нижнего Тагила — пока неизвестно. По данным агентства «Новый город», юристы горадминистрации нашли нарушения в заявочной документации некоторых претендентов. В частности, ОАО «ОТСК» пока не смогло подтвердить заявленную сумму инвестиций.
Заявителям мэрия дала 45 дней на доработку представленной на конкурс документации, передает "Уралинформбюро".