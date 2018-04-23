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В Прикамье глава администрации хотел купить портфель за счёт бюджета
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В Прикамье глава администрации хотел купить портфель за счёт бюджета 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Заявка на приобретение кожаного портфеля появилась на сайт госзакупок. Заказчик — администрация Уинского муниципального района, сообщает издание «Коммерсант».
Глава муниципального района Алексей Зелёнкин подписал документацию о проведении электронного аукциона на поставку мужского кожаного портфеля. В техзадании было указано, что администрация планировала приобрести черный мужской портфель из гладкой натуральной кожи с замком на ключе и потайным карманом. Максимальная стоимость контракта — 10,5 тысяч рублей. Купить портфель не удалось — на торги не поступило ни одной заявки.
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