В Прикамье глава администрации хотел купить портфель за счёт бюджета

Заявка на приобретение кожаного портфеля появилась на сайт госзакупок. Заказчик — администрация Уинского муниципального района, сообщает издание «Коммерсант».

Глава муниципального района Алексей Зелёнкин подписал документацию о проведении электронного аукциона на поставку мужского кожаного портфеля. В техзадании было указано, что администрация планировала приобрести черный мужской портфель из гладкой натуральной кожи с замком на ключе и потайным карманом. Максимальная стоимость контракта — 10,5 тысяч рублей. Купить портфель не удалось — на торги не поступило ни одной заявки.