Жилой комплекс из будущего

На Комендантском проспекте в Петербурге началось заселение первых корпусов жилого квартала Ultra City — без преувеличения, знакового городского проекта. О новом доме уже говорят как о совершенно новом для Северной столицы уровне жилья. И это касается не только ультрасовременных технологий, но и уникальной авторской эстетики жилого комплекса.

«Северный город» входит в Группу RBI — вот уже 25 лет она занимается строительством не только домов комфорт-класса, но и элитных жилых комплексов. Богатый опыт создания эксклюзивных объектов с уникальной архитектурой в историческом центре Петербурга нашел свое отражение и в проектах «Северного города».

В каждый свой жилой комплекс в любом районе города RBI привносит только лучшие из найденных решений и технологий — в том числе те, что ранее применялись исключительно на рынке дорогой недвижимости высочайшего класса. При этом оптимальная для покупателя стоимость конечного продукта всегда в приоритете RBI — на выходе это дает идеальное сочетание доступной цены и достойного качества квартиры.

История Ultra City полностью соответствует такому подходу. В создании проекта участвовали ведущие специалисты Группы RBI — профессионалы с колоссальным опытом в элитном домостроении, — а также лучшие дизайнеры общественных пространств и ландшафтного дизайна из Европы. Перед командой специалистов высочайшей квалификации стояла задача, ни много ни мало, создать жилой комплекс, не имеющий аналогов в Санкт-Петербурге.

Ultra City изначально задумывался как проект для людей будущего. Поэтому весь дом наполнен ультрасовременными технологиями, от интеграции системы контроля доступа со смартфонами жильцов до применения системы BIM-проектирования. Именно трехмерное моделирование будущих квартир позволило создать максимально функциональные и интересные планировочные решения.

Ключевой девиз RBI — The Art of Real Estate, так что над дизайном Ultra City работали специалисты только мирового уровня. Например, в сотрудничестве с компанией Lumiknows была создана концепция комфортной визуальной среды, положенная в основу фасадных и дизайнерских решений Ultra City.

Чтобы оценить уровень решений, достаточно сравнить Ultra City с окружающей застройкой: жизнерадостные тона, отсутствие грузных массивных конструкций, а главное, ощущение простора сразу делают его несомненным фаворитом. И никакого подхода «окна в окна», так, увы, популярного у многих застройщиков.

Стильные холлы и межквартирные пространства в Ultra City выполнены по эксклюзивному дизайну. Двери в подъезды специально сделаны стеклянными, это добавляет пространству «воздуха». Выделенные пространства для колясок, велосипедные парковки — в комплексе предусмотрено все, чтобы проживание было максимально комфортным. Есть даже собственный фруктовый сад — а этим нечасто могут похвастаться даже элитные ЖК!

При создании проекта команда RBI задалась целью сделать так, чтобы жители Ultra City могли отдыхать в собственном дворе даже с большим комфортом, чем в центре города. Над этой задачей работали не только ландшафтные архитекторы, но и психологи. В результате игровые площадки и общественные зоны комплекса получились интересными и удобными для всех — детей, подростков, взрослых.

Идея была проработана до мелочей компанией Richter Spielgeräte. Именно они несколько лет назад создали знаменитый «петровский фрегат» на детской игровой площадке в Новой Голландии . В Ultra City будет не менее интересно: спроектированное по специальному заказу «космическое оборудование» сделает двор этого ультрасовременного комплекса новой городской достопримечательностью.

Ultra City — это:

25-летний опыт команды по созданию элитной недвижимости,

Европейские ландшафтные дизайнеры,

Фруктовый сад во дворе,

Функциональные планировочные решения, созданные с помощью трехмерного моделирования пространства BIM,

Технологический стандарт 3Э: экологичность, экономичность, эргономичность,

Концепция комфортной визуальной экологии: учет особенностей восприятия окружающей среды при проектировании фасадов,

Общественные пространства, развивающие интеллект.