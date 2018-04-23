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Ко Дню Победы жители Дмитровского уберутся на Аллее Славы
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Ко Дню Победы жители Дмитровского уберутся на Аллее Славы 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Мемориально-патронатная акция, приуроченная к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоится в Дмитровском 25 апреля.
В рамках мероприятия жителей района приглашают очистить памятники на Аллее Славы от зимней грязи и мусора. Об этом сообщила заместитель главы управы Дмитровского района по работе с населением Роза Антонян на встрече с жителями.
— Все памятники ждет санитарная обработка, а прилегающую территорию нам предстоит очистить от мусора и прошлогодней листвы, — рассказала Антонян. — На мой взгляд, это очень почетно и полезно, особенно для молодого поколения.
Она также добавила, что необходимый инвентарь будет выдаваться на месте.
Активных жителей района будут ждать к 15.00. Напомним, Аллея Славы Дмитровского района расположена на Карельском бульваре. (мю)
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