Ко Дню Победы жители Дмитровского уберутся на Аллее Славы 

Мемориально-патронатная акция, приуроченная к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоится в Дмитровском 25 апреля.
В рамках мероприятия жителей района приглашают очистить памятники на Аллее Славы от зимней грязи и мусора. Об этом сообщила заместитель главы управы Дмитровского района по работе с населением Роза Антонян на встрече с жителями.
— Все памятники ждет санитарная обработка, а прилегающую территорию нам предстоит очистить от мусора и прошлогодней листвы, — рассказала Антонян. — На мой взгляд, это очень почетно и полезно, особенно для молодого поколения.
Она также добавила, что необходимый инвентарь будет выдаваться на месте.
Активных жителей района будут ждать к 15.00. Напомним, Аллея Славы Дмитровского района расположена на Карельском бульваре. (мю)