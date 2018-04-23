Ко Дню Победы жители Дмитровского уберутся на Аллее Славы

Мемориально-патронатная акция, приуроченная к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоится в Дмитровском 25 апреля.

В рамках мероприятия жителей района приглашают очистить памятники на Аллее Славы от зимней грязи и мусора. Об этом сообщила заместитель главы управы Дмитровского района по работе с населением Роза Антонян на встрече с жителями.

— Все памятники ждет санитарная обработка, а прилегающую территорию нам предстоит очистить от мусора и прошлогодней листвы, — рассказала Антонян. — На мой взгляд, это очень почетно и полезно, особенно для молодого поколения.

Она также добавила, что необходимый инвентарь будет выдаваться на месте.

Активных жителей района будут ждать к 15.00. Напомним, Аллея Славы Дмитровского района расположена на Карельском бульваре. (мю)