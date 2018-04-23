Сотрудников центра пластической хирургии Магнитогорска отправили в колонию

Сотрудники магнитогорского центра пластической хирургии осуждены из-за смерти пациентки, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе областной прокуратуры

Гособвинитель доказал в суде, что частная клиника оказывала услуги ненадлежащего качества. Инцидент, унёсший жизнь одной из пациенток, произошёл ещё в 2012 году. Женщина планировала сделать пластическую операцию. Однако врачи сначала недостаточно тщательно её обследовали, а затем, не имея разрешения на использование наркотических препаратов, выбрали ингаляторный наркоз. Из-за того, что он не обладает анальгетическим эффектом, молодая девушка скончалась во время хирургического вмешательства от шока тяжёлой степени.

В результате Правобережный райсуд Магнитогорска признал директора и врача-анастезиолога центра пластической хирургии виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.

«Назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима . Кроме того, суд лишил их права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинской помощи или медицинских услуг на три года с момента отбытия основного вида наказания», — отметили в надзорном ведомстве.