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Сотрудников центра пластической хирургии Магнитогорска отправили в колонию
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Сотрудников центра пластической хирургии Магнитогорска отправили в колонию 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Сотрудники магнитогорского центра пластической хирургии осуждены из-за смерти пациентки, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе областной прокуратуры.
Гособвинитель доказал в суде, что частная клиника оказывала услуги ненадлежащего качества. Инцидент, унёсший жизнь одной из пациенток, произошёл ещё в 2012 году. Женщина планировала сделать пластическую операцию. Однако врачи сначала недостаточно тщательно её обследовали, а затем, не имея разрешения на использование наркотических препаратов, выбрали ингаляторный наркоз. Из-за того, что он не обладает анальгетическим эффектом, молодая девушка скончалась во время хирургического вмешательства от шока тяжёлой степени.
В результате Правобережный райсуд Магнитогорска признал директора и врача-анастезиолога центра пластической хирургии виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.
«Назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд лишил их права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинской помощи или медицинских услуг на три года с момента отбытия основного вида наказания», — отметили в надзорном ведомстве.
Тем временем в Челябинске следователи завели уголовное дело после смерти студентки во время операции по диагностике аппендицита.
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