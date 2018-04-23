Инвестиции в реконструкцию железных дорог Таманского полуострова составили более 10 млн рублей в первом квартале 2018 год

В первом квартале велись работы по монтажу фундаментов и опор контактной сети на перегонах Киевский — Варениковская, Варениковская — Юровский, Юровский — Красная Стрела, Красная Стрела — Старотитаровка, Киевский — 9 км, а также на станциях Вышестеблиевская, Киевский, Красная Стрела, 9 км.

Планируется укладка бесстыкового пути на перегонах Юровский — Красная Стрела, Варениковская — Юровский, а также продолжение строительства второго пути на перегоне Старотитаровка — Вышестеблиевская.

Напомним, в 2017 году в комплексную реконструкцию участка 9 км — Юровский — Анапа Темрюк — Кавказ было инвестировано около 700 млн рублей. Завершено строительство вторых путей на участках Юровский — Красная Стрела (18,9 км) и Красная Стрела — Старотитаровка (12 км).

Реконструкция железных дорог Таманского полуострова позволит сократить время движения поездов и увеличить объемы перевозимых грузов в направлении портов.