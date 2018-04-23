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В Выхине-Жулебине расскажут о сервисах «Паркоматика» и «Мосгорпасс»
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В Выхине-Жулебине расскажут о сервисах «Паркоматика» и «Мосгорпасс» 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В культурном центре «Лидер» 28 апреля стартует цикл бесплатных лекций о новых технологиях, который откроется беседой об инновационном сервисе автоматической оплаты парковки на улицах Москвы «Паркоматика» и городском навигаторе «Мосгорпасс».
— Вы узнаете полезную информацию о том, как пользоваться приложениями и сможете задать все интересующие вас вопросы, — уточнила пресс-секретарь центра Анна Гуляева.
Лекция начнется в 19.00. Для участия необходима регистрация.
Культурный центр расположен по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 2. (вт)
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