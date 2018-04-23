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Москва 24 покажет, какие задачи ставят перед собой современные профсоюзы
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Москва 24 покажет, какие задачи ставят перед собой современные профсоюзы 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
24 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей «Москва» состоится пресс-конференция, посвященная проведению первомайской демонстрация столичных профсоюзов на Красной площади. Основная часть присутствующих на демонстрации — студенты и молодежь. Поэтому в этом году шествие пройдет под лозунгом: «Единство, солидарность, труд — гарантии успешного развития!».
На пресс-конференции представят: текущие задачи профсоюзов и способы их решения; распространенные проблемы, существующие в трудовых коллективах сегодня; идеи и проекты в защиту прав и сохранения стабильности работников.
Обо всем этом расскажет председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Мосгордумы, председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.
Прямую трансляцию можно увидеть 24 апреля в 12:00 на этой странице.
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