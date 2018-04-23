Представительства не менее 10 зарубежных медицинских учреждений расположатся в медкластере «Сколково»

Международный медицинский кластер «Сколково» будет ежегодно принимать до 300 тыс. пациентов, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В результате строительства медицинского кластера на территории «Сколково» появятся представительства не менее 10 зарубежных медицинских учреждений. Ежегодно до 300 тыс. пациентов смогут получать квалифицированную медицинскую помощь в Международном медицинском кластере «Сколково», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина

Он отметил, что реализация проекта позволит москвичам лечиться у лучших специалистов со всего мира, не выезжая за пределы столицы. Российские медики смогут перенимать опыт иностранных коллег в сфере применения новых медицинских технологий.

Международный медицинский кластер разместится на территории 57,6 га. Он объединит в себе образовательную, исследовательскую и медицинскую составляющие, что позволит активно развивать новые медицинскиенаправления и технологии в нашей стране.