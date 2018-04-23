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Первая в России электронная таможня откроется в Нижнем Новгороде
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Первая в России электронная таможня откроется в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Первая в России электронная таможня появится в Нижнем Новгороде в октябре этого года. Об этом сообщается на сайте Приволжского таможенного управления.
Согласно сообщению, электронная таможня создана для упрощения совершения таможенных операций, концентрации таможенного оформления в одном месте и снижения коррупционных рисков. Предполагается, что ежедневный объем оформляемых деклараций в Приволжской электронной таможне может достигать 1 500 единиц.
Электронная таможня будет располагаться в здании Нижегородской таможни по адресу:ул. Родионова, 65. Задекларировать товары можно будет ежедневно с 8 до 20ч.
Также сообщается, что в здание Нижегородской таможни перенесены отделы документального контроля четырех таможенных постов в регионе– — т/п ГАЗ, т/п Аэропорт Нижний Новгород, т/п Дзержинский, т/п Кстовский. За таможенными постами Нижегородской таможни остались лишь функции фактического контроля.
Для отработки системы предприятия ПАО «КамАЗ» и ПАО «АвтоВАЗ» декларируют товары в электронном виде. Сообщается, что все системы работают в штатном режиме и проблем с изменением места декларирования товаров не возникает.
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