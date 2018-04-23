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Начался второй этап 123-й Гуанчжоуской ярмарки
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Начался второй этап 123-й Гуанчжоуской ярмарки 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Гуанчжоу, 23 апреля /Синьхуа/ — В понедельник в городе Гуанчжоу южнокитайской провинции Гуандун начался второй этап 123-й Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров, известной также как Гуанчжоуская ярмарка.
Второй этап Гуанчжоуской ярмарки продлится до 27 апреля. На этом этапе представлены, главным образом, повседневные потребительские товары, подарки и предметы домашнего интерьера.
В зоне импортных товаров размещено 626 выставочных стендов 382 предприятий из 21 страны и региона вдоль «Пояса и пути». В частности, Украина, Египет, Турция, Индия, Таиланд и Непал направили государственные делегации для участия в ярмарке.
"Мы в приоритетном порядке приглашаем на ярмарку страны и регионы вдоль «Пояса и пути», — отметил пресс-секретарь Гуанчжоуской ярмарки Сюй Бин, добавив, что 48 процентов приглашений через электронную почту и свыше половины удаленных видеомероприятий по привлечению инвестиций были отправлены и проведены в таких странах, как Индонезия, Турция, Польша, Узбекистан, Иран, Шри-Ланка, Россия и Словения.
Как стало известно, к настоящему времени организаторы Гуанчжоуской ярмарки подписали соглашения о сотрудничестве с 46 торгово-промышленными организациями из 32 стран и регионов вдоль «Пояса и пути», предоставив предприятиям этих стран услуги по консультациям, участию в ярмарках и содействию торговле.
Гуанчжоуская ярмарка, которая впервые состоялась в 1957 году, является крупнейшей торговой ярмаркой в Китае и служит барометром внешней торговли страны. -0-
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