Начался второй этап 123-й Гуанчжоуской ярмарки

Гуанчжоу , 23 апреля / Синьхуа / — В понедельник в городе Гуанчжоу южнокитайской провинции Гуандун начался второй этап 123-й Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров, известной также как Гуанчжоуская ярмарка.

Второй этап Гуанчжоуской ярмарки продлится до 27 апреля. На этом этапе представлены, главным образом, повседневные потребительские товары, подарки и предметы домашнего интерьера.

Египет, Турция, Индия, Таиланд и В зоне импортных товаров размещено 626 выставочных стендов 382 предприятий из 21 страны и региона вдоль «Пояса и пути». В частности, Украина Непал направили государственные делегации для участия в ярмарке.

Узбекистан, Иран, Шри-Ланка, Россия и Словения. "Мы в приоритетном порядке приглашаем на ярмарку страны и регионы вдоль «Пояса и пути», — отметил пресс-секретарь Гуанчжоуской ярмарки Сюй Бин, добавив, что 48 процентов приглашений через электронную почту и свыше половины удаленных видеомероприятий по привлечению инвестиций были отправлены и проведены в таких странах, как Индонезия , Турция, Польша

Как стало известно, к настоящему времени организаторы Гуанчжоуской ярмарки подписали соглашения о сотрудничестве с 46 торгово-промышленными организациями из 32 стран и регионов вдоль «Пояса и пути», предоставив предприятиям этих стран услуги по консультациям, участию в ярмарках и содействию торговле.