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Минсельхоз поддержал ограничение импорта товаров из США
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Минсельхоз поддержал ограничение импорта товаров из США 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев поддержал ограничение импорта товаров из США в рамках ответных мер на санкции.
«В принципе, по человечески, я поддерживаю такие инициативы. Сможем ли мы ее заместить — уверен, сможем» — заявил Ткачев.
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