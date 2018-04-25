Минсельхоз поддержал ограничение импорта товаров из США

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев поддержал ограничение импорта товаров из США в рамках ответных мер на санкции.

«В принципе, по человечески, я поддерживаю такие инициативы. Сможем ли мы ее заместить — уверен, сможем» — заявил Ткачев.