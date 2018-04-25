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Минсельхоз поддержал ограничение импорта товаров из США
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Минсельхоз поддержал ограничение импорта товаров из США
Rambler News Service
1 час назад
Комментарии
Фото:
Национальная Служба Новостей
Министр сельского хозяйства
Александр Ткачев
поддержал ограничение импорта товаров из
США
в рамках ответных мер на санкции.
«В принципе, по человечески, я поддерживаю такие инициативы. Сможем ли мы ее заместить — уверен, сможем» — заявил Ткачев.
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