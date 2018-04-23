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МИД КНР: попытка вмешаться во внутренние дела Китая под предлогом прав человека обречена на провал
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МИД КНР: попытка вмешаться во внутренние дела Китая под предлогом прав человека обречена на провал 

ИА Синьхуа 1 час назад
Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя опубликованный на днях доклад Госдепартамента США о правах человека в странах мира за 2017 год.
Американская сторона год за годом публикуют этот документ и критикуют другие страны мира, что внушает многим членам международного сообщества отвращение, отметил китайский дипломат.
Часть доклада США о правах человека в странах мира, касающаяся Китая, как и раньше, игнорирует факты и полна предубеждений. «Мы сделали серьезное представление американской стороне по этому поводу и четко заявили, что попытка вмешаться во внутренние дела Китая и повлиять на его развитие под этим предлогом напрасна и обречена на провал, » — отметил он.
Китай придает большое значение защите прав человека. С момента образования КНР, особенно в течение последних 40 лет проведения политики реформ и открытости, были достигнуты огромные результаты в этой сфере, подчеркнул он.
"Мы выступаем за то, чтобы все страны мира на основе равенства и взаимного уважения провели диалог и обмены по вопросам прав человека. Одновременно Китай и большинство государств международного сообщества возражают против политизации этой темы", — прокомментировал официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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