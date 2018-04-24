Ещё
Китай ответил Госдепу докладом о нарушениях прав человека в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай ответил Госдепу докладом о нарушениях прав человека в США 

Газета.Ru 43 минуты назад
Государственный совет КНР выпустил «Отчет о соблюдении прав человека в США в 2017 году», который стал ответом на доклад Госдепартамента. Об этом сообщает «Синьхуа».
20 апреля Госдеп опубликовал доклад о ситуации с правами человека в мире. В нем Россия и Китай названы «силами нестабильности», которые нарушают права человека.
Пекин в ответной публикации заявил, что Вашингтон вновь позиционирует себя как «стража прав человека», хотя в самих США ситуация с соблюдением прав продолжает ухудшаться.
В частности, китайские власти указали на систематическую расовую дискриминацию в США, серьезные недостатки в американской демократии и растущий разрыв между бедными и богатыми.
В Пекине также напомнили Вашингтону о военных операциях США за рубежом, которые приводят к гибели мирных жителей.
Ранее российский МИД также раскритиковал американский доклад, указав на «русофобские стереотипы» Вашингтона.
Газета.Ru: последние новости
Эрдоган выразил соболезнования потомкам жертв геноцида 1915 года МИД: Россия не боится санкций G7 Белых жалуется на информационный голод в СИЗО
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах204
Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу80
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой215
Зачем Понаровская вернулась в Россию39
Украина объявила России речную блокаду200
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
01:00
Анохина пострадала от перелета в Москву
Шоу-бизнес
00:49
Чехова занялась «душевным детоксом»
Шоу-бизнес
00:48
Семья Avicii прокомментировала его гибель
Шоу-бизнес
02:53
Дочь поддерживает Зудину после смерти Табакова
Шоу-бизнес
00:53
Меньшова ответила Успенскому
Шоу-бизнес
00:53
Меньшову обвинили в продажности
Шоу-бизнес Другое
00:34
Прилетевшая с неба собака зашибла китаянку
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение