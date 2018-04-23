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Более 160 м трубы нового водовода проложили на улице Тархова
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Более 160 м трубы нового водовода проложили на улице Тархова 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Более 160 метров трубы нового водовода проложили на улице Тархова, реконструкцию проводили специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», это делается в рамках концессионного соглашения и входит в первый (краткосрочный) этап реализации мероприятий инвестиционной программы в рамках модернизации городской системы водоснабжения, который планируется завершить к 2020 году, сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках мероприятий инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» на 2018 год на улице Тархова с 11 апреля начата перекладка участка водовода от ФОК «Кристаллик» до ул. Чехова протяженностью 280 м с увеличением диаметра трубопровода с действующих d300 до d500 мм. Ожидаемый итог работ — сокращение аварийности объекта, снижение потерь воды и создание дополнительного резерва для подключения новых абонентов.
Напоминаем, что все новые участки водосетей выполняются из полимерных материалов, срок службы которых составляет не менее 50 лет. Прокладка сетей осуществляется методом горизонтально направленного бурения, который представляет собой бестраншейный метод прокладывания подземных коммуникаций с помощью специальных буровых установок. Он позволяет максимально сохранить благоустройство территории.
Работы проводятся в рамках реализации концессионного соглашения от 24 ноября 2017 года между ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» и муниципальным образованием «Город Саратов» по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения г. Саратова. Совместно с городской властью прорабатываются наиболее оптимальные варианты проведения ремонта, чтобы в ближайшие три года заменить максимально возможное количество изношенных водосетей. Размер инвестиций в водопроводное хозяйство в рамках краткосрочной программы составит 6,2 млрд руб. Реализуемая финансовая модель проекта предполагает привлечение средств институциональных инвесторов — негосударственных пенсионных фондов — через механизм концессионных облигаций.
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