Ещё
СДЦ «Триумф» отметил свой юбилей грандиозным концертом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СДЦ «Триумф» отметил свой юбилей грандиозным концертом 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
На минувшей неделе состоялось мероприятие, посвященное десятилетнему юбилею ГБУ «СДЦ „Триумф“. Участниками концерта стали воспитанники творческих коллективов учреждения, а также профессиональные артисты.
Поздравить досуговый центр с важным событие пришли — депутат МГД А. Шибаев, заместитель префекта ВАО И. Кузнецова и глава МО Косино-Ухтомский Р. Чернышев.
В своем выступлении А. Шибаев отметил, что, полностью оправдывая свое название, „Триумф“ успешно справляется со всеми поставленными задачи и востребован в районе.
Зампрефекта округа И. Кузнецова поздравила досуговый центр от имени Префекта, отметив, что это лучший коллектив в округе. К поздравлениям присоединился и глава МО Косино-Ухтомский Р. Чернышев.
Грамоты и благодарственные письма за замечательную работу с подрастающим поколением были вручены руководителю Центра „Триумф“, депутату СД Ирине Кувшиновой, преподавателям, сотрудникам и творческим коллективам учреждения.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
На заседании общественных советников Старого Косина обсудили новую концепцию На «парламентском часе» школьники побеседовали с представителями власти Многодетные семьи приняли участие в уборке территории вокруг Святого озера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин82
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир97
Саргсян подал в отставку869
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение228
Кейт Миддлтон родила57
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение