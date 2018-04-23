СДЦ «Триумф» отметил свой юбилей грандиозным концертом

На минувшей неделе состоялось мероприятие, посвященное десятилетнему юбилею ГБУ «СДЦ „Триумф“. Участниками концерта стали воспитанники творческих коллективов учреждения, а также профессиональные артисты.

Поздравить досуговый центр с важным событие пришли — депутат МГД А. Шибаев, заместитель префекта ВАО И. Кузнецова и глава МО Косино-Ухтомский Р. Чернышев.

В своем выступлении А. Шибаев отметил, что, полностью оправдывая свое название, „Триумф“ успешно справляется со всеми поставленными задачи и востребован в районе.

Зампрефекта округа И. Кузнецова поздравила досуговый центр от имени Префекта, отметив, что это лучший коллектив в округе. К поздравлениям присоединился и глава МО Косино-Ухтомский Р. Чернышев.

Грамоты и благодарственные письма за замечательную работу с подрастающим поколением были вручены руководителю Центра „Триумф“, депутату СД Ирине Кувшиновой, преподавателям, сотрудникам и творческим коллективам учреждения.