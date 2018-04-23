Ещё
Владельца маломерного судна из Туапсе оштрафовали на 200 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владельца маломерного судна из Туапсе оштрафовали на 200 тысяч рублей 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Туапсинский районный суд вынес приговор по уголовному делу 46-летнему местному жителю. Его признали виновным в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности пассажиров.
Установлено, что в августе 2017 года мужчина организовывал морские прогулки в акватории Черного моря на собственном маломерном судне. Нарушая все необходимые нормы и правила, он на центральном пляже Джубги посадил на борт 24 человека, среди которых оказалось четверо детей. С каждого взрослого пассажира подсудимый получил 500 рублей, с ребенка — 250 рублей и направил плавсредство с пассажирами от береговой полосы в море.
Подсудимый превысил разрешенную для этого класса маломерного судна численность пассажиров более чем в 2 раза (согласно судовому билету она не могла превышать 11 человек). Кроме того, судовладелец не провел обязательный инструктаж и не обеспечил пассажиров спасательными жилетами.
Суд с учетом всех обстоятельств мужчина будет наказан штрафом в размере 200 000 рублей, сообщает Южная транспортная прокуратура.
АиФ — Юг: последние новости
На Крымском мосту возводят очистные сооружения Капитальный ремонт на улице Тургенева в Краснодаре продолжается Движение транспорта ограничат в Краснодаре из-за казачьего парада
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин82
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир96
Саргсян подал в отставку868
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение228
Кейт Миддлтон родила57
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение