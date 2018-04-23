Владельца маломерного судна из Туапсе оштрафовали на 200 тысяч рублей

Туапсинский районный суд вынес приговор по уголовному делу 46-летнему местному жителю. Его признали виновным в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности пассажиров.

Установлено, что в августе 2017 года мужчина организовывал морские прогулки в акватории Черного моря на собственном маломерном судне. Нарушая все необходимые нормы и правила, он на центральном пляже Джубги посадил на борт 24 человека, среди которых оказалось четверо детей. С каждого взрослого пассажира подсудимый получил 500 рублей, с ребенка — 250 рублей и направил плавсредство с пассажирами от береговой полосы в море.

Подсудимый превысил разрешенную для этого класса маломерного судна численность пассажиров более чем в 2 раза (согласно судовому билету она не могла превышать 11 человек). Кроме того, судовладелец не провел обязательный инструктаж и не обеспечил пассажиров спасательными жилетами.

Суд с учетом всех обстоятельств мужчина будет наказан штрафом в размере 200 000 рублей, сообщает Южная транспортная прокуратура.